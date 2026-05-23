Две несовершеннолетние девушки получили срок за убийство женщины и ребенка в Якутии

В Якутске суд вынес приговор двум несовершеннолетним девушкам, признанным виновными в убийстве 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Об этом пишет «КП — Якутия».

Трагедия случилась вечером 2 октября 2025 года в квартире дома в 202 микрорайоне столицы республики. Как установило следствие, 16-летняя дочь погибшей задумала расправу из-за неприязни к матери: подростку не нравилось, что ее заставляют учиться, к тому же она ревновала к младшему брату, которому, как ей казалось, уделяли больше внимания. Девушка посвятила в замысел подругу, и та согласилась помочь «решить проблему».

На женщину напали с ножом и молотком. В этот момент из школы вернулся 11-летний мальчик, и девочки убили его, чтобы не оставлять свидетеля. Подросток сама вызвала полицию уже на следующее утро.

Суд признал обеих виновных в убийстве двух лиц, включая малолетнего, совершенном группой лиц. Одной девушке назначили 9 лет лишения свободы, второй — 8 лет. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии, а после 18 лет переведутся во взрослую колонию общего режима.

Кроме того, осужденные обязаны выплатить больше 9,2 миллиона рублей родственникам погибших. Приговор пока не вступил в законную силу.

