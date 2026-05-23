Что случилось с детьми в лагере в Абзелиловском районе?

Группа детей из Челябинской области пострадала от острой кишечной инфекции во время трехдневного форума в детском лагере, расположенном в Абзелиловском районе Башкирии. По данным прокуратуры республики, дети в возрасте от 11 до 15 лет заехали в учреждение 18 мая, а уже 20 мая несколько человек почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.
По информации Следственного комитета, предварительно речь идет о 16 пострадавших. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, угрозы их жизни нет.
В связи с происшествием сотрудники прокуратуры Абзелиловского района совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора выехали на место для проведения проверки. В рамках эпидемиологического расследования были отобраны пробы готовой пищевой продукции, питьевой воды, а также сделаны смывы с поверхностей на пищеблоке.
Прокуратура также проверит наличие у сотрудников лагеря всех необходимых документов, подтверждающих состояние их здоровья.
Позднее в Роспотребнадзоре Башкирии назвали точную причину массового отравления. Результаты лабораторных исследований (ПЦР) выявили норовирусную инфекцию в биологическом материале, взятом у одного из работников пищеблока. Именно этот сотрудник, по предварительным данным, и стал источником заражения для детей. В ведомстве подчеркнули, что лабораторные исследования продолжаются, а ситуация остается на контроле.
Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СУ СК РФ по Башкирии уточнили, что лагерь «Уральские зори», где произошло ЧП, принадлежит челябинскому предприятию. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление соответствия оказываемых услуг санитарным нормам и законодательству.
Действиям руководства и рядовых сотрудников лагеря будет дана правовая оценка. Остальные дети, участвовавшие в фестивале, находятся под наблюдением медиков, а угрозы дальнейшего распространения инфекции нет.
Расследование находится на контроле у руководства следственного управления республики. Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить ему подробный отчет о ходе и результатах расследования этого уголовного дела.