Что случилось с детьми в лагере в Абзелиловском районе?

Группа детей из Челябинской области пострадала от острой кишечной инфекции во время трехдневного форума в детском лагере, расположенном в Абзелиловском районе Башкирии. По данным прокуратуры республики, дети в возрасте от 11 до 15 лет заехали в учреждение 18 мая, а уже 20 мая несколько человек почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.