ЖКХ сказало, куда жаловаться на покос травы во дворах Минска, и назвало график

Стало известно, по какому графику должны косить траву во дворах Минска.

Источник: Комсомольская правда

В Минске уже активно протекает сезон покоса травы. О том, сколько косцов ежедневно работают и когда сезон финиширует, мы писали ранее.

— Данные работы выполняются как в будние дни, так и в выходные. Конечно, в выходные дни мы начинаем не раньше 9.00 и, по возможности, удаленно от жилых домов, — отметила замгендиректора Минского ЖКХ Ольга Драпей агентству «Минск-Новости».

Как подчеркнула специалист, по будним дням работы начинаются в 7.30 утра, закончить работы косцы стараются до 19.00. Однако свои коррективы могут вносить погодные условия — дожди или, напротив, изнуряющая жара.

Все работы осуществляются в соответствии с разработанными и утвержденными графиками. С ними можно ознакомиться на официальном сайте МЖКХ.

Если у жителей домов есть какие-либо недовольства по покосу травы, то свои пожелания и заявку они могут оставить заявку на портале 115.бел.

Ранее мы писали о том, что в ГАИ рассказали о новых светофорах — они с текстом и уже работают (где их установили — тут про это).