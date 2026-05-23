ЖКХ сказало, куда жаловаться на покос травы во дворах Минска, и назвало график

В Минске уже активно протекает сезон покоса травы. О том, сколько косцов ежедневно работают и когда сезон финиширует, мы писали ранее.
— Данные работы выполняются как в будние дни, так и в выходные. Конечно, в выходные дни мы начинаем не раньше 9.00 и, по возможности, удаленно от жилых домов, — отметила замгендиректора Минского ЖКХ Ольга Драпей агентству «Минск-Новости».
Как подчеркнула специалист, по будним дням работы начинаются в 7.30 утра, закончить работы косцы стараются до 19.00. Однако свои коррективы могут вносить погодные условия — дожди или, напротив, изнуряющая жара.
Все работы осуществляются в соответствии с разработанными и утвержденными графиками. С ними можно ознакомиться на официальном сайте МЖКХ.
Если у жителей домов есть какие-либо недовольства по покосу травы, то свои пожелания и заявку они могут оставить заявку на портале 115.бел.
