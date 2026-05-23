В Туруханском округе стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»

В поселке Бор стартовал муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Участниками соревнований стали шесть команд из Туруханска, Игарки, Верхнеимбатска и Бахты. В течение дня школьникам предстоит пройти испытания, максимально приближенные к реальным условиям. Программа включает военизированную полосу препятствий, управление беспилотниками, состязания саперов и военных медиков, также свои навыки продемонстрируют командиры команд и юные военные корреспонденты. «Зарница 2.0» проходит в Туруханском округе уже третий год подряд. С каждым сезоном растет количество участников и расширяется география проекта. Глава Туруханского округа Олег Шереметьев отметил, что такие соревнования помогают воспитывать у молодежи ответственность, взаимовыручку и любовь к Родине. Сегодня, глядя на этих ребят, я вижу будущих защитников нашего Отечества. Умение управлять дронами, оказывать первую помощь, работать в команде — это уже не игра, а важные навыки, которые формируют характер и ответственность, — подчеркнул глава округа. Победителя муниципального этапа определят уже сегодня. Лучшая команда представит Туруханский округ на кустовом этапе соревнований в Красноярске.