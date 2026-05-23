В Балтийске завершили ремонт дома возле старинного маяка

В Балтийске завершили ремонт фасада дома возле старинного маяка. Здание располагается на Морском бульваре, 7. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.
Дом возвели ещё до войны, а в советское время его перестроили. По словам экспертов, стенам был необходим капитальный ремонт. Специалисты восстановили кирпичную кладку, устранили трещины, усилили цоколь.
«Облик здания бережно восстановили. Отремонтировали карнизы, кронштейны и рельефные обрамления окон. Восстановили балконные плиты, а новые ограждения изготовили по сохранившимся фрагментам, точно повторив оригинальные изгибы», — говорится в публикации.
В фонде отметили, что специалисты приступили к капитальному ремонту фасада соседнего здания на Морском бульваре, 5.
Ранее для исторической части Балтийска подготовили концепцию благоустройства. Проект бюро «Другая архитектура» охватывает территорию площадью 12 гектаров в границах улиц Красной Армии, Адмирала Кузнецова и Морского бульвара. В концепции предусмотрено благоустройство сквера, создание нескольких смотровых зон, туристических причалов и новой набережной.
Фото: телеграм-канал Фонда капремонта.