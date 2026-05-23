Иначе пропадёшь! Что строго запрещено в День Кирилла и Мефодия 24 мая 2026

Рассказываем, когда празднуют День славянской письменности и культуры в 2026 году и какие правила стоит соблюдать в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

24 мая православные христиане чтут память двух братьев, которые за несколько месяцев создали азбуку, перевели на неё Священное Писание и установили для славян богослужение на их же языке. Подробнее о том, когда празднуют День славянской письменности и культуры и какие правила стоит соблюдать в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, читайте в материале сайта perm.aif.ru.

Когда День письменности в 2026 году?

День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечается 24 мая. Это праздник национального и мирового значения: в России, Болгарии, Беларуси, Молдове и других странах в этот день торжественно отмечается День славянской письменности и культуры.

Уникальность этого праздника заключается в том, что он имеет одновременно церковное и государственное значение: его отмечают и Русская православная церковь, и государство. Праздник символизирует единство веры и культуры, духовности, просвещения и национальной памяти.

В 1980 году папа Иоанн Павел II объявил Кирилла и Мефодия покровителями Европы — достаточно редкая честь, дарованная католической церковью. Это признание величия их исторического подвига не только для славян, но и для всей европейской цивилизации.

Кирилл и Мефодий: житие.

Оба брата родились в греческом городе Салоники (Солунь) в начале IX века в знатной и благочестивой семье. Салоники были многоязычным городом: здесь говорили не только по-гречески, но и на славянских наречиях. Благодаря этому братья с детства знали и греческий, и славянскую речь. Мефодий был старшим из семи братьев, а Константин — самым младшим. Позже, приняв монашество, Константин получил имя Кирилл.

Мефодий сначала служил в армии и занимал административную должность в области, населённой славянами. Это помогло ему хорошо узнать славянский язык и обычаи славянских народов. Позже оба брата посвятили себя церковному служению: Мефодий ушёл в монастырь на Олимпе в Малой Азии, а Константин обучался и преподавал в Константинополе, где прославился своей учёностью и получил прозвище Философ.

В 863 году от императора Михаила III братья получили поручение отправиться в Великую Моравию — просвещать славянское население Христом и дать ему письменность. По просьбе моравского князя Ростислава, обеспокоенного влиянием немецкого духовенства, они должны были создать богослужение на славянском языке.

И вот произошло чудо. За несколько месяцев Константин создал славянскую азбуку — глаголицу. С её помощью братья перевели на славянский язык Евангелие, Псалтирь, Апостол и другие богослужебные книги. Это стало важнейшим событием в истории славянской культуры: впервые славяне получили возможность слышать богослужение и читать Священное Писание на родном языке.

Позднее на основе глаголицы и греческого письма была создана кириллица, названная в честь Кирилла. По мнению некоторых историков, её разработали ученики Кирилла и Мефодия уже после смерти Кирилла.

Деятельность братьев встретила сопротивление части немецкого духовенства, которое отстаивало использование латинского языка в богослужении. Кирилла и Мефодия обвиняли в нарушении церковных традиций, однако папа Римский поддержал их труды и одобрил славянское богослужение.

Кирилл скончался в Риме в 869 году, приняв перед смертью монашество. Мефодий продолжил дело брата, стал архиепископом Моравии и Паннонии и до конца жизни защищал право славян молиться и читать Священное Писание на родном языке.

Молитва Кириллу и Мефодию.

— О просвещении умов и развитии образования. Кирилл и Мефодий — заступники за учение, за открытие истины. К ним обращаются учащиеся, студенты, преподаватели, все, кто занят распространением знания.

— О единстве народов и культур. Братья учили, что каждый народ имеет право молиться и учиться на своём языке. Молятся о мире между людьми, о взаимном уважении культур.

— О защите от гнёта и несправедливости. Кирилл и Мефодий встречали сопротивление от влиятельных противников. К ним обращаются те, кто отстаивает права меньшинств, защищает подавляемые культуры, борется против давления и унификации.

— О сохранении культурного наследия. Молятся о том, чтобы культурное богатство, накопленное поколениями, не было забыто, чтобы память о великих предках передавалась новым поколениям.

Что нельзя делать в день Кирилла и Мефодия 24 мая 2026 года?

— Нельзя ссориться и обижать близких. В День Кирилла и Мефодия особенно важно сохранять мир, уважение и добрые отношения в семье. Святые Кирилл и Мефодий считаются просветителями и наставниками, поэтому грубые слова, конфликты и обиды в этот день воспринимались как плохой знак, способный принести разлад и непонимание в дом.

— Нельзя ругаться и сквернословить. 24 мая старались следить за чистотой речи и мыслей, проявлять уважение к окружающим и избегать грубых слов. По народным поверьям, брань и скандалы в этот день могли привлечь неприятности, ссоры и утрату душевного спокойствия.

— Нельзя совершать крупные покупки. В этот день старались избегать необдуманных трат и важных денежных решений. По народным приметам, большие покупки в этот день могли оказаться неудачными, привести к лишним расходам или быстро разочаровать владельца.

— Нельзя начинать новые дела. В День Кирилла и Мефодия не советовали браться за важные проекты и принимать серьёзные решения, так как по народным поверьям такие начинания могли столкнуться с трудностями и не принести желаемого результата.

Что можно делать в день Кирилла и Мефодия 24 мая 2026 года?

— Посетить церковь и помолиться. День памяти просветителей — прекрасное время для молитвы о просвещении умов, о развитии образования и культуры.

— Посвятить день учению и образованию. День Кирилла и Мефодия — день письменности и знания. Хорошо уделить время чтению, обучению, расширению своего кругозора.

— Помочь молодёжи в получении образования. В их честь особенно уместно оказать помощь детям, молодёжи, ученикам — в виде дополнительных занятий, консультаций, помощи в учёбе.

— Посещение музеев и выставок. День славянской культуры — повод больше узнать об истории, о развитии письменности, о роли языка в жизни народа.

