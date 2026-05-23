Дорожная кампания в Самаре набирает обороты

23 мая на дорогах Самары могут быть веерные перекрытия движения, работает тяжелая дорожная техника.
Дорожные службы работают:
— Молодогвардейская — от Студенческого переулка до Маяковского;
— Владимирская — от Мичурина до Урицкого;
— Металлистов — от Физкультурной до Юных Пионеров;
— Пугачевская — от Физкультурной до Черемшанской;
— Воронежская — от Вольской до пр. Карла Маркса;
— Карла Маркса — от Советской Армии до Ново-Вокзальной;
— Волгина — от Мориса Тореза до Партизанской;
— Академика Тихомирова — от Осетинской до Народной,
— Карла Маркса — от Советской Армии до Санфировой;
— Бакинская — от Пугачевского тракта до Грозненской.