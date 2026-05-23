На трассах Красноярского края обустроят 21 новую автобусную остановку

Две остановки обустроят возле поселка Новохайский на трассе Канск — Абан — Богучаны, где в этом году начнется капремонт участка с 244 по 256 километр. Два павильона установят в селе Абакшино во время капремонта транзитного участка дороги Атаманово — Кононово — Кекур. Еще два появится на трассе Канск — Тарай — транзит по поселку Степняки.