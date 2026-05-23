На трассах Красноярского края обустроят 21 новую автобусную остановку

В этом сезоне на краевых дорогах появится 21 новая автобусная остановка. На посадочных площадках установят павильоны, сделают заездные карманы и пешеходные переходы, а над проезжей частью смонтируют г-образные опоры, сообщает КрУДор.
Две остановки обустроят возле поселка Новохайский на трассе Канск — Абан — Богучаны, где в этом году начнется капремонт участка с 244 по 256 километр. Два павильона установят в селе Абакшино во время капремонта транзитного участка дороги Атаманово — Кононово — Кекур. Еще два появится на трассе Канск — Тарай — транзит по поселку Степняки.
По две остановки смонтируют на участках дорог Березовка — Архангельское, Большая Мурта — Юксеево, Денисово — Канарай, Кочергино — Каратузское, Уяр — Запасной Имбеж, Шарыпово — Назарово и «Саяны». Одну остановку добавят на дороге Енисейск — Пировское.
Кроме того, в рамках содержания дорог планируют установить не менее 30 новых павильонов и привести в порядок 25 существующих. Они появятся на трассах Красноярск — Енисейск, Ачинск — Ужур — Троицкое, Шарыпово — Назарово, обход Железногорска, подъезд к Минусинску, а также на ряде других дорог края.
Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
