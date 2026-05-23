Асия и Антон Токарев выступили для выпускников во Владивостоке

Во Владивостоке на стадионе «Авангард» стартовала зажигательная часть масштабного общегородского выпускного. Перед тысячами вчерашних школьников выступают приглашенные звезды. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Перед главным праздничным концертом публику мощно разогревал диджей, подготовив аудиторию к выходу хедлайнеров вечера. Первой на сцену вышла популярная певица Асия. Исполнительница с первых минут начала заряжать гостей энергией и спела для ребят свой завирусившийся хит «Мона Лиза».
Следом эстафету подхватил второй звездный гость праздника — Антон Токарев. Артист вышел к ликующей толпе под звуки своего знаменитого кавера «Седьмой лепесток». Восемь тысяч старшеклассников с удовольствием танцевали и хором подпевали любимому хиту.
Музыкальный концерт под открытым небом продолжается. Юноши и девушки веселятся и получают яркие эмоции, чтобы немного отдохнуть перед грядущими государственными экзаменами.