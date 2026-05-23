Более 800 млн рублей направят на ремонт объектов ЖКХ в Красноярском крае

В 2026 году в 33 муниципальных округах Красноярского края капитально отремонтируют объекты коммунальной инфраструктуры. Работы проведут в рамках региональной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства». На обновление коммунальных объектов направят более 800 миллионов рублей. Средства пойдут на приобретение оборудования, а также ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей и сооружений с высокой степенью износа. В этом году ремонт тепловых сетей проведут в 22 населенных пунктах, включая Лесосибирск, Дивногорск, Дудинку, Уяр, Краснотуранск, Абан и Нижний Ингаш. Сети водоснабжения обновят более чем в 30 населённых пунктах края. В список вошли Зеленогорск, Железногорск, Кодинск, Шушенское, Новоселово, Тасеево и Мотыгино, Сухобузимское и другие территории. Кроме того, в регионе капитально отремонтируют водонапорные башни, котельные и дымовые трубы, установят новые станции очистки воды и обновят объекты водоподготовки. Отдельно в Красноярске проведут капитальный ремонт проходных коллекторов с сетями водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в микрорайоне Зеленая Роща. Помимо краевой программы, работы продолжатся и по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В его рамках объекты водоснабжения отремонтируют в Уяре, Солонцах, Подгорном, а также в селах Южно-Александровка и Новониколаевка. Также продолжается начатая ранее модернизация системы водоснабжения в Норильске. Напомним, что 5 гектаров Есауловской петли вернулись из частной собственности в государственную.