Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянске отремонтируют переулок, ведущий к образовательным учреждениям

На дороге уложат новое покрытие, обустроят тротуары, установят освещение и знаки.

Дорогу по переулку Северному протяженностью 1,7 км обновят в Бежицком районе Брянска по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Она ведет к социально значимым объектам — средней школе № 53 и детскому саду № 88, рассказали в управлении автомобильных дорог области.

Помимо укладки нового асфальтобетонного покрытия, специалисты отремонтируют наружные инженерные сети, обустроят тротуары, установят водоотвод и наружное электроосвещение. Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрены пешеходное ограждение, искусственная неровность, знаки и разметка со световозвращающими элементами.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.