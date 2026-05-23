В Брянске отремонтируют переулок, ведущий к образовательным учреждениям

Дорогу по переулку Северному протяженностью 1,7 км обновят в Бежицком районе Брянска по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Она ведет к социально значимым объектам — средней школе № 53 и детскому саду № 88, рассказали в управлении автомобильных дорог области.
Помимо укладки нового асфальтобетонного покрытия, специалисты отремонтируют наружные инженерные сети, обустроят тротуары, установят водоотвод и наружное электроосвещение. Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрены пешеходное ограждение, искусственная неровность, знаки и разметка со световозвращающими элементами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.