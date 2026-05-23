Академия наук Беларуси сказала, когда закончится аномальный сезон майских жуков

В Национальной академии наук прокомментировали БелТА распространившиеся в соцсетях видео и фото с огромным количеством летающих майских жуков.
В Беларуси обитают два вида майских жуков: западный и восточный. Они похожи и внешне, и по своей биологии. Майские жуки абсолютно безвредны для человека и домашних питомцев, но являются опасными вредителями для молодых лесопосадок, плодово-ягодных деревьев.
— Для майских жуков характерны годы с пиками особо высокой численности, после которых она идет на спад. В целом эти пики повторяются в соответствии с их генерацией через 4−5 лет, — отметили специалисты Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам.
В силу того, что территория Беларуси весьма разнородна по климатическим, растительным, гидрологическим условиям, пики высокой численности в разных районах по годам могут не совпадать.
В 2026 году чрезмерная массовость майских жуков объясняется, кроме сказанного, погодными условиями. Прохладная и дождливая погода начала апреля — конца мая сменилась теплом, что повышает летную активность жуков.
Период нашествия майских жуков продлится, как заверяют специалисты НАН Беларуси, недолго. Имаго, то есть взрослые особи, живут несколько недель. Отдельный фактор — растянутость периода лета жуков. Как прогнозируют в Академии наук, к середине июня будут видны всего уже лишь последние особи майского жука. На севере Беларуси этот период может продлиться чуть дольше, а в южной части республики жуки исчезнут уже в первой декаде июня.
К слову, в Научно-практическом центре по биоресурсам советуют собирать и заготавливать майских жуков. Делать это лучше в темное время суток, привлекая их на свет, а затем сбрасывая в открытый зонт.
— Затем их собирают в пластиковые бутылки и замораживают. Это хорошая белковая добавка для птицы, свиней в зимнее время, — отметили специалисты.
