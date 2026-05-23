Пермяки застряли в многокилометровой пробке на Западном обходе

Пермяки застряли в многокилометровой пробке в сторону Закамска на Западном обходе, сообщают водители в социальных сетях.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор начинается от Кондратово и протягивается по всему Красавинскому мосту. Большой участок дороги до моста окрашен в бордовый цвет. Также водители сообщают о ДТП около Нижней Курьи. Стало ли оно причиной огромной пробки — неизвестно.
Ещё одна пробка скопилась в центре около Коммунального моста в обе стороны. Она тянется до Центрального рынка. В целом общая дорожная ситуация в городе оценивается в 4 балла.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что 19 мая на Красавинском мосту гусь застопорил движение. Из-за птицы водители долго не могли проехать в сторону Закамска.
Напомним, с августа 2025 года одна полоса на Красавинском мосту перекрыта из-за ремонта. На объекте очистили бетонные поверхности опор и пролётных строений. Однако пермяки часто жалуются на заторы из-за ремонтных работ.