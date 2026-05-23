Волгоградскую ребятню примут летом 650 детских лагерей

В лагере предстоящим летом запланировано шесть смен, отдохнуть и оздоровиться смогут полторы тысячи школьников. Для них готовят лабораторные занятия и мастер-классы, деловые игры и выставки-презентации проектов. Не обойдется без спортивных игр, купания в бассейне и развлечения на берегу Дона. Чтобы обеспечить безопасность детей, на территории лагеря будет дежурить пожарный автомобиль.