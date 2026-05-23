Волгоградскую ребятню примут летом 650 детских лагерей

Больше 650 загородных и пришкольных лагерей будут работать предстоящим летом в Волгоградской области. Они примут 92 тысячи ребят. Готовность учреждений к началу сезона проверили участники межведомственной комиссии.
В «Лазурном» в 2025 году капитально отремонтировали третий — здесь полностью заменили инженерные коммуникации и электропроводку; для коллективной работы организовали просторные холлы, рассказывают в областном комитете образования и науки. Детей и подростков ждут новая мебель, двухъярусные кровати и индивидуальные шкафчики с замками.
На территории лагеря уложили асфальтовые дорожки, вдоль которых установлены питьевые фонтанчики, в прогулочных зонах появились фонари и лавочки, будут работать система видеонаблюдения и аудиооповещения.
Яркие мероприятия пройдут в обновленном актовом зале с профессиональным аудиооборудованием и кондиционерами. Для маломобильных воспитанников смонтирован пандус. В планах — капремонт столовой, первого и второго корпусов.
В лагере предстоящим летом запланировано шесть смен, отдохнуть и оздоровиться смогут полторы тысячи школьников. Для них готовят лабораторные занятия и мастер-классы, деловые игры и выставки-презентации проектов. Не обойдется без спортивных игр, купания в бассейне и развлечения на берегу Дона. Чтобы обеспечить безопасность детей, на территории лагеря будет дежурить пожарный автомобиль.
Летняя оздоровительная кампания начнется 27 мая.
