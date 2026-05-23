16 аварийных домов на Краснопресненской в Красноярске расселят к 2028 году

На правом берегу Красноярска расселяют целую улицу аварийных домов — Краснопресненскую. Об этом сообщили в департаменте градостроительства.
Так, в Свердловском районе Красноярска идёт расселение 16 двухэтажных домов на улице Краснопресненской. Они были построены в военное и послевоенное время для работников цементного завода. Здесь жили более 700 человек, сейчас почти половина уже переехала в новое жильё или получила компенсацию. Завершить процесс планируют в 2028 году.
Всего в Красноярске расселяют 51 аварийное здание. 44 из них — по региональной адресной программе, остальные — за счёт городского бюджета. Общее финансирование — 2 миллиарда 924 миллиона рублей.
