16 аварийных домов на Краснопресненской в Красноярске расселят к 2028 году

Дома были построены в военное и послевоенное время для работников цементного завода.

На правом берегу Красноярска расселяют целую улицу аварийных домов — Краснопресненскую. Об этом сообщили в департаменте градостроительства.

Так, в Свердловском районе Красноярска идёт расселение 16 двухэтажных домов на улице Краснопресненской. Они были построены в военное и послевоенное время для работников цементного завода. Здесь жили более 700 человек, сейчас почти половина уже переехала в новое жильё или получила компенсацию. Завершить процесс планируют в 2028 году.

Всего в Красноярске расселяют 51 аварийное здание. 44 из них — по региональной адресной программе, остальные — за счёт городского бюджета. Общее финансирование — 2 миллиарда 924 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске из-за трещин на фасадах ввели режим угрозы ЧС в четырёх домах.