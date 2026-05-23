В Омской области мошенники атакуют школьников перед экзаменами

Детей пугают проблемами со сдачей экзамена.

Источник: Om1 Омск

Мошенники начали использовать тему экзаменов для обмана детей и подростков. Об этом сообщили в МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники выходят на связь со школьниками под предлогом проблем с экзаменами или доступом к образовательным платформам. Чаще всего они звонят по телефону и пытаются вызвать у подростков стресс и растерянность.

Во время разговора мошенники пытаются получить персональные данные, а также коды подтверждения из СМС-сообщений.

«На первоначальном этапе вне зависимости от способа его реализации может не происходить непосредственной кражи персональных или учётных данных, поскольку истинной целью является психологическое воздействие», — пояснили в МВД.

Правоохранители отмечают, что подобные схемы особенно опасны в период экзаменов, когда школьники находятся в напряжённом эмоциональном состоянии.

Родителям рекомендуют заранее напоминать детям о правилах цифровой безопасности и объяснять, что нельзя сообщать посторонним коды из сообщений, пароли и данные аккаунтов, сообщает ИА «Амител».