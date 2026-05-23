В Калининграде врачи провели кесарево сечение пациентке с крупной опухолью

Операцию провели в перинатальном центре.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде врачи перинатального центра совместно с приглашенным из областного онкологического центра хирургом провели кесарево сечение 31-летней пациентке с крупной опухолью. Операция прошла успешно, новообразование удалили.

На свет появился здоровый мальчик весом 3 810 граммов и ростом 52 сантиметра. Как отметили в минздраве, детородный орган пациентки удалось сохранить.

Как оказалось, еще на 14-й неделе врачи перинатального центра оперировали пациентку из-за кисты яичника, которая угрожала вынашиванию плода. Уже в третьем триместре патология вернулась — новообразование сформировалось вновь и к 39-й неделе достигло размеров 8×10 сантиметров.

Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
