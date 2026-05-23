Почтовые отделения в Башкирии изменят график работы

27 мая станет выходным для большинства почтовых отделений в республике.
«Почтовые отделения, оказывающие услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, будут работать в обычном режиме, — уточнили в пресс-службе УФПС в РБ. — 26 мая рабочий день почтовых отделений сократится на один час».
В праздничный день, в Курбан-байрам, почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.
