В Челябинске прошел фестиваль творчества людей с инвалидностью

Дворец детского творчества в Челябинске стал площадкой проведения гала-концерта ХХIХ фестиваля творчества людей с инвалидностью «Смотри на меня как на равного». Мероприятие организовали по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве социальных отношений Челябинской области.
Фестиваль «Смотри на меня как на равного» — ежегодное традиционное мероприятие, которое дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать свой творческий потенциал и внести свой вклад в социально-культурную жизнь города. Тема фестиваля в 2026 году — «В единстве наша сила» — посвящена Году единства народов России.
Участниками гала-концерта 21 апреля стали лауреаты отборочных районных туров старше 18 лет, занимающиеся вокальным, музыкально-хоровым, хореографическим, литературным, драматическим, декоративно-прикладным и изобразительным творчеством. Сам фестиваль открылся выставкой декоративно-прикладного и изобразительного творчества, на которой были представлены работы участников со всего города в разных техниках. В завершении зрители увидели яркие творческие номера коллективов и индивидуальных исполнителей.
