В Калининграде у Верхнего озера открыли обновленный скейт-парк. Пространство отремонтировали в преддверии летнего сезона. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова в своем телеграм-канале.
Программа модернизации предусматривала замену всех трюковых конструкций и установку дополнительных.
«Все рампы отвечают самым современным требованиям экстремального спорта. На прошлых выходных обновлённый скейт-парк уже выдержал испытание первыми спортивными соревнованиями», — прокомментировала сити-менеджер.
