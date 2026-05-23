В парках Москвы начали работу летние кинотеатры

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Первые летние кинотеатры начали работать в парках Москвы с наступлением теплого сезона. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

Источник: РИА "Новости"

«На большом экране можно будет посмотреть ленты для всей семьи. Например, посетителям покажут сказку “Старик Хоттабыч”, комедию “Полосатый рейс” и музыкальный фильм “Обыкновенное чудо”, — приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Показы под открытым небом в ближайшие выходные пройдут в парках 50-летия Октября, «Митино» и «Ходынское поле», в зоне отдыха «Покровский берег» и усадьбе Воронцово.

Как уточняется, бесплатные киносеансы будут проводить ежедневно, предварительная регистрация для посещения не потребуется. Расписание показов будет публиковаться в социальных сетях парков.

Кроме того, 3 июня летний кинотеатр «Москино» откроется в парке «Музеон», а 10 июня — в «Сокольниках». Еще одна сезонная площадка начнет работу с 15 июня в Парке Горького рядом с Голицынским прудом.

Показы фильмов под открытым небом также проходят в кинопарке «Москино». В программу на 23—24 мая вошли фильмы «Варвара-краса, длинная коса», «Воздух» и «…А зори здесь тихие».

