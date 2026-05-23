В парках Москвы начали работу летние кинотеатры

«На большом экране можно будет посмотреть ленты для всей семьи. Например, посетителям покажут сказку “Старик Хоттабыч”, комедию “Полосатый рейс” и музыкальный фильм “Обыкновенное чудо”, — приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Показы под открытым небом в ближайшие выходные пройдут в парках 50-летия Октября, «Митино» и «Ходынское поле», в зоне отдыха «Покровский берег» и усадьбе Воронцово.
Как уточняется, бесплатные киносеансы будут проводить ежедневно, предварительная регистрация для посещения не потребуется. Расписание показов будет публиковаться в социальных сетях парков.
Кроме того, 3 июня летний кинотеатр «Москино» откроется в парке «Музеон», а 10 июня — в «Сокольниках». Еще одна сезонная площадка начнет работу с 15 июня в Парке Горького рядом с Голицынским прудом.
Показы фильмов под открытым небом также проходят в кинопарке «Москино». В программу на