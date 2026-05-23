В Воронежском ботсаду начался сезон цветения маков, пионов, льна и кактуса эхинопсиса

В городе наступила самая красивая пора — парки и зеленые зоны Воронежа накрыло волной цветения. В Воронежском ботаническом саду имени Козо-Полянского распустились пионы с огромными бутонами. Они уже вовсю радуют гостей своим великолепием. Настоящим сюрпризом для любителей природы стало и редкое ночное событие: накануне в сумерках распустился экзотический кактус эхинопсис, чьи огромные эффектные цветки до сих пор держат форму и восхищают своей красотой. Об этом администрация сада сообщила 23 мая в своем телеграм-канале.