Челябинский пруд «Девичьи слезы» очистят от водорослей и мусора

Еще в середине мая жители Ленинского района Челябинска возмущались: главное украшение сквера — пруд под романтичным названием «Девичьи слезы» — выглядит очень запущенным и неухоженным.
Водоем числится на балансе муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства города Челябинска». Подобный субботник на пруду уже проходил еще летом прошлого года, но он не дал особенных результатов — водоем не очень глубокий, его активно просвечивают солнечные лучи, которые и стимулируют бурный рост водорослей и цветение воды. Поэтому сегодня на борьбу с водорослями вышла специальная техника — она буквально скашивает подводную растительность, а заодно вычерпывает мусор.
«Сначала подрядчики МКУ “Служба благоустройства города Челябинска” соберут всю растительность и мусор с поверхности, затем скосят подводную растительность на глубине 1,2 метра и утилизируют, — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.