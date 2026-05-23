Выставка к 130-летию городского трамвая открылась в центре Нижнего Новгорода

Именно в Нижнем Новгороде в мае 1896 года появилось первое на территории современной России регулярное движение электрического трамвая. Его запуск был приурочен к XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке на Нижегородской ярмарке. С тех пор трамвай стал не только частью городской транспортной системы, но и важной частью облика города.