Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выставка к 130-летию городского трамвая открылась в центре Нижнего Новгорода

Уличная фотовыставка работает на пересечении Большой Покровской и Пискунова.

Источник: Комсомольская правда

В центре Нижнего Новгорода открылась уличная фотовыставка «По рельсам времени. Нижегородскому трамваю 130 лет» (0+). Экспозицию разместили на пересечении улиц Большой Покровской и Пискунова. Посетители смогут увидеть более 70 архивных и современных фотографий, посвящённых истории одного из главных символов города. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Именно в Нижнем Новгороде в мае 1896 года появилось первое на территории современной России регулярное движение электрического трамвая. Его запуск был приурочен к XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке на Нижегородской ярмарке. С тех пор трамвай стал не только частью городской транспортной системы, но и важной частью облика города.

Уличная фотовыставка работает на пересечении Большой Покровской и Пискунова. Фото: ООО «Экологические проекты».

На выставке представлены работы известных нижегородских фотографов разных эпох — от дореволюционных снимков Карелина и Дмитриева до современных кадров. Экспозиция рассказывает о том, как менялся городской транспорт и сам Нижний Новгород на протяжении более чем века. Посетить выставку можно до 24 июня около дома № 8 по улице Пискунова.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, директор Русского музея фотографии Ксения Федосеева-Царицынская и руководитель ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше