Под Волгоградом полностью обновят крупный участок региональной трассы

Работы по текущему содержанию дорожного полотна и его приведению в нормативное состояние в Волгоградской области ведутся в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым. С 2014 по 2025 годы на территории региона с использованием ресурсов нацпроекта, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 5,1 тыс. км дорог. В 2026 году запланирован ремонт 255 км автодорог.