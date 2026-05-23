«Пари НН» на пороге масштабных перемен после вылета из РПЛ

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» готовится к кардинальным кадровым перестановкам после неудачного завершения сезона 2025/26, по итогам которого команда покинула Российскую премьер-лигу. Источники, близкие к ситуации, указывают на возможную смену всего управленческого состава и привлечение нового финансирования. По информации ТГ Sport Baza, в клубе ожидается смена генерального директора, кандидатура которого предположительно будет утверждаться лично губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кроме того, сообщается, что известный футбольный агент Павел Андреев может взять на себя кураторство над клубом. В его компетенцию, по данным источника, войдет участие в согласовании нового спортивного директора и главного тренера команды. ТГ также утверждает, что предприниматель Алексей Репик может стать основным инвестором и обеспечивать финансирование «Пари НН» в предстоящем сезоне. Официальных подтверждений этой информации от футбольного клуба или представителей региональной администрации пока не поступало. Напомним, «Пари Нижний Новгород» по итогам заключительного тура РПЛ лишился шансов остаться в высшем дивизионе, и в следующем сезоне будет выступать в Футбольной национальной лиге.