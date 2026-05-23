В Омске почтили память первого спикера Заксобрания Варнавского

Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артёмов почтил память Владимира Варнавского. Со дня смерти первого спикера регионального парламента прошло три года.
«Ровно три года, как с нами нет Владимира Алексеевича Варнавского», — отметил Александр Артёмов.
Он назвал Варнавского легендарным человеком и патриотом, который посвятил жизнь служению стране и защите интересов жителей Омской области.
По словам Артёмова, первый председатель Законодательного собрания региона навсегда останется в истории омского парламентаризма благодаря своему трудолюбию, преданности делу и вниманию к людям.
«Имя Владимира Алексеевича навсегда останется в истории Омской области и в наших сердцах. Память о нём жива и будет жить», — подчеркнул спикер областного парламента.