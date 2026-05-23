МАЗ показал удлиненный электробус- «гармошку» с 44 сидячими местами

Как сообщили в телеграм-канале Минского автомобильного завода, предприятие представило новый удлиненный электробус- «гармошку» на выставке «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге.
Речь идет о МАЗ 305Е, который имеет запас автономного хода на менее 240 километров. Это стало возможным в результате использования современных литий-никель-марганец-кобальтовых аккумуляторов. Подобный запас хода позволит эксплуатировать электробус без промежуточной подзарядки на конечных остановках.
Новый электробус является супернизкопольным, высота подножки на входе составляет всего 32 сантиметра. Сидячих пассажирских мест — 44.
