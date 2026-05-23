МАЗ показал удлиненный электробус- «гармошку» с 44 сидячими местами

МАЗ представил удлиненный электробус с 44 сидячими местами.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в телеграм-канале Минского автомобильного завода, предприятие представило новый удлиненный электробус- «гармошку» на выставке «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге.

Речь идет о МАЗ 305Е, который имеет запас автономного хода на менее 240 километров. Это стало возможным в результате использования современных литий-никель-марганец-кобальтовых аккумуляторов. Подобный запас хода позволит эксплуатировать электробус без промежуточной подзарядки на конечных остановках.

Новый электробус является супернизкопольным, высота подножки на входе составляет всего 32 сантиметра. Сидячих пассажирских мест — 44.

Ранее мы писали о том, что в Минске заработали новые текстовые светофоры (и вот где их установили).