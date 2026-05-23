В Красноярском крае выявили более 1,7 тысячи гектаров сельхозземель с палами сухой травы

В Красноярском крае продолжают фиксировать случаи выжигания сухой растительности на сельскохозяйственных землях. С начала теплого сезона специалисты регионального Россельхознадзора выявили такие нарушения в Назаровском, Минусинском, Балахтинско-Новосёловском и Сосновоборском муниципальных округах. Общая площадь земельных участков, где были зафиксированы палы сухостоя, составила 1 703 гектара. По данным ведомства, эти территории не используются по назначению и зарастают сорной травой и кустарниками. В некоторых случаях инициаторами палов становятся сами собственники участков. Выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения запрещено правилами противопожарного режима, — уточнили в пресс-службе ведомства. Всего с начала года в регионе выявили около 35 тысяч гектаров заброшенных сельскохозяйственных земель. Для предотвращения пожаров информация о 214 неиспользуемых участках общей площадью 12,5 тысячи гектаров, расположенных рядом с лесами, населенными пунктами и садоводствами, направлена в краевые управления МЧС и МВД. Специалисты отмечают, что одним из наиболее эффективных способов защиты от распространения огня остается опашка земель. Вспаханные полосы препятствуют распространению пожара и помогают защитить соседние территории, населенные пункты и природные объекты. Напомним, что лесопожарный центр Красноярского края получил 7 грузовиков для борьбы с лесными пожарами.