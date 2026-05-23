В Пензе капитально отремонтируют здание социально-педагогического колледжа

Социально-педагогический колледж в Пензе полностью преобразится после завершения ремонтных работ, которые проводятся в том числе по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Пензенской области.
Как отметила директор колледжа Людмила Петрова, здание 1978 года постройки, а также корпус, возведенный в 1937 году, нуждались в серьезных переменах. В рамках контракта запланированы капитальный ремонт основного здания, обновление кровли и полов, замена окон и дверей, отделка помещений, установка светотехнического оборудования, модернизация коммунальной инфраструктуры. Ремонт пятиэтажного корпуса планируется завершить к 20 августа. После этого начнется модернизация основного здания.
«В рамках программы “Профессионалитет” происходит масштабная модернизация наших образовательных учреждений. Инвестиции в ремонт и оснащение колледжей, таких как Пензенский социально-педагогический и колледж архитектуры и строительства, — это инвестиции в будущее. Средства идут не только на капитальный ремонт, но и на приобретение современного оборудования, что позволит готовить кадры, полностью соответствующие запросам работодателей», — подчеркнула временно исполняющая обязанности министра образования Пензенской области Лариса Казакова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.