Сердце слушай! Что запрещено в день Кирилла и Мефодия 24 мая 2026

В 863 году к императору пришли послы от моравского князя Ростислава с просьбой прислать учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Выбор пал на братьев. С постом и молитвой Кирилл приступил к новому подвигу. С помощью Мефодия и учеников он составил славянскую азбуку и перевёл на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и богослужебные книги. В Моравии братья были приняты с великой честью и стали учить богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших службу на латинском языке. Они утверждали, что богослужение может совершаться лишь на трёх языках: еврейском, греческом или латинском. Кирилл отвечал им словами Писания: «Пойте Господеви вся земля, хвалите Господа вси языци».