Сердце слушай! Что запрещено в день Кирилла и Мефодия 24 мая 2026

Равноапостольные Кирилл и Мефодий: жития святых.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Мефодий был старшим из семи братьев, Кирилл (в миру Константин) — самым младшим. Мефодий сначала был военным и правителем в одном из славянских княжеств, подчинённых Византии, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Пробыв там около десяти лет, он принял монашество на горе Олимп. Кирилл с малых лет отличался большими способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя. За свой ум и выдающиеся познания он получил прозвание Философа.
В 863 году к императору пришли послы от моравского князя Ростислава с просьбой прислать учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Выбор пал на братьев. С постом и молитвой Кирилл приступил к новому подвигу. С помощью Мефодия и учеников он составил славянскую азбуку и перевёл на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и богослужебные книги. В Моравии братья были приняты с великой честью и стали учить богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших службу на латинском языке. Они утверждали, что богослужение может совершаться лишь на трёх языках: еврейском, греческом или латинском. Кирилл отвечал им словами Писания: «Пойте Господеви вся земля, хвалите Господа вси языци».
Братья были вызваны в Рим. Папа Адриан II утвердил богослужение на славянском языке, а переведённые книги приказал положить в римских церквах. В Риме Кирилл тяжело заболел, принял схиму и скончался в возрасте 42 лет, заповедав брату продолжать просвещение славян. Мефодий, возвращённый в Моравию уже в сане архиепископа, продолжал проповедь, перевёл Ветхий Завет и святоотеческие книги. Он скончался в 885 году, оставив после себя учеников, которые продолжили его дело. За свои труды братья причислены к лику равноапостольных.
Традиции и история дня Кирилла и Мефодия 24 мая 2026.
На Руси, 24 мая не принято было браться за земляные работы. Говорили, что если работать в поле — град выбьет все посевы. А вот если шёл дождь, люди старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.
Этот день называли указчиком погоды на всё лето. Если этот день дождливый или туманный — то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро — жди лета ещё мокрее». Если восход солнца багровый — лето будет грозным, с пожарами. В старину девушки плели венки и отпускали их в воду, веря, что это улучшает личную жизнь.
Что можно делать в день Кирилла и Мефодия 24 мая 2026.
24 мая можно провести время с семьёй. Вечером принято собираться за общим столом — совместные занятия укрепляют родственные связи и улучшают настроение.
В день славянских просветителей можно убраться в доме. Генеральная уборка — традиционное занятие этого дня. Однако подметать пол, особенно незамужним девушкам, не рекомендуется.
24 мая стоит завершить старые дела. Это благоприятное время для окончания незавершённых задач.
24 мая в некоторых регионах проводили обряд на урожай: сжигали рождественский пучок соломы или ветки вербы, оставшиеся с Вербного воскресенья, чтобы защитить посевы от града и сильных дождей.
В день равноапостольных братьев можно наблюдать за погодой — по приметам, погода 24 мая предсказывает характер предстоящего лета.
Что нельзя делать в день равноапостольных Кирилла и Мефодия 24 мая 2026.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — нельзя работать в огороде и заниматься посевными работами. Считалось, что это может привести к неурожаю из-за града.
24 мая не стоит признаваться в чувствах. День не подходит для романтических признаний — есть риск не получить взаимности.
В день славянских просветителей не делайте крупных покупок. Верили, что приобретённые в этот день вещи быстро выйдут из строя.
24 мая не начинайте новых дел. Если есть незавершённые задачи, лучше отложить новые начинания.
В день Кирилла и Мефодия незамужним девушкам нельзя подметать пол. По поверью, это могло отпугнуть потенциальных женихов.
24 мая не находитесь вблизи водоёмов. В народе верили, что в этот день активизируются русалки, поэтому запрещалось купаться, разговаривать у воды или бросать что-либо в водоёмы.
О чём молиться святым равноапостольным Кириллу и Мефодию 24 мая 2026.
Святым Кириллу и Мефодию молятся о помощи в учёбе и усвоении знаний — для школьников, студентов и всех, кто учится. Просят их о даровании мудрости и красноречия учителям, преподавателям, ораторам и проповедникам. Молятся об успехе в научной, литературной и переводческой деятельности, о просвещении ума и сердца, укреплении веры.
Также обращаются к славянским просветителям о сохранении и развитии славянской культуры, традиций и языка, о вразумлении детей и молодёжи, помощи в выборе жизненного пути, о защите Церкви и укреплении православия среди славянских народов, о помощи миссионерам и катехизаторам.
Приметы на день равноапостольных Кирилла и Мефодия 24 мая 2026.
В день равноапостольных Кирилла и Мефодия тёплый день — к богатому лету, жаркий и сухой — к засушливому сезону.
24 мая утренний туман — к мокрому лету.
В день славянских просветителей багряный восход солнца — к грозам или пожарам летом.
24 мая похолодание вечером — к грозе и ухудшению погоды.
