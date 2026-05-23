За год в Пермском крае диагноз «Ожирение» поставили 19 тысячам человек

Диагноз «Ожирение» за год поставили 19 тысячам человек в Пермском крае, сообщает v-kurse.ru.
Рост связан с увеличением числа профилактических осмотров и диспансеризации. В Министерстве здравоохранения Пермского края подчеркнули: чем больше людей проходят проверку, тем выше выявляемость. В 2024 году было выявлено 9,5 тысяч пациентов с таким диагнозом. В 2025 году эта цифра увеличилась вдвое.
По данным внештатного диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна, в целом по России ожирение фиксируют у 22−26% граждан, а избыточный вес имеют более 56% населения.
Врачи напоминают, что ожирение грозит серьёзными осложнениями: артрозом нижних конечностей, гипертонией, ишемической болезнью сердца и жировым гепатозом печени.
