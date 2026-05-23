Стихийная свалка образовалась на кладбище в Копейске

В копейском селе Калачево ликвидировали крупную свалку на кладбище после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
В ходе выездной проверки выяснилось, что на кладбище и прилегающих к нему территориях рядом с жилым массивом образовалась незаконная свалка, куда складировали бытовые, строительные и обрядовые отходы, а также надгробия.
«Непринятие мер по санитарной очистке территории кладбища создавало угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и нарушало требования законодательства об охране окружающей среды», — прокомментировали в прокуратуре.
Ответственные за уборку территорий кладбища ликвидировали свалку только после требования прокуратуры и привлечения их к дисциплинарной ответственности.