Сборная Подмосковья стала победителем первенства России по водному поло

Спортсмены из Московской области завоевали золотые медали на первенстве России по водному поло среди юношей до 17 лет. Турнир проводился по государственной программе «Спорт России» в Астрахани, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
В состав сборной Подмосковья вошли спортсмены Училища олимпийского резерва № 4 из Чехова и Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта из Рузы. Лучшим вратарем турнира признан Иван Косарев из Рузы. В финале команда из Подмосковья обыграла сборную Татарстана, а бронзовым призером стала команда из Волгограда.
Первенство России по водному поло прошло с 11 по 16 мая 2026 года. Турнир собрал сильнейшие команды из различных регионов страны. Первенства России среди возрастных категорий являются важным этапом подготовки резерва для национальной сборной.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.