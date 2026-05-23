В Самаре завершился финал научно-познавательной игры «Умники!»

Финал региональной научно-познавательной игры «Умники!» прошел в Самаре при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». В состязании приняли участие 28 школьных команд со всей Самарской области, рассказали в администрации Красноярского муниципального района.
Игру, в которой молодые люди проверяют свои знания по истории, искусству, российскому законодательству, проводят в регионе с 2023 года. В этом сезоне вопросы охватывали три основные темы: единство народов России, человек, общество и право, а также отечественное искусство. Финал состоялся 30 апреля на базе Самарского государственного медицинского университета.
«Ребята нашей школы показали отличные результаты, которые стали настоящим свидетельством их усердия и таланта. Каждый из них проявил свои лучшие качества: креативность, умение работать в команде и стремление к знаниям. Это большая гордость для нас», — отметила заместитель директора по воспитательной работе школы села Екатериновка, ученики которой заняли шестое место, Юлия Рудакова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.