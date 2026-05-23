На правобережье Красноярска расселяют целую улицу аварийных домов

В Свердловском районе Красноярска расселяют 16 аварийных домов на улице Краснопресненской. Об этом сообщают в телеграм-канале мэрии «ГрадВестник».
Здания построили в военное и послевоенное время для работников цементного завода, всего в них жили больше 700 человек. Сейчас почти половина жителей уже переехала в новое жилье или получила денежную компенсацию. Полностью завершить расселение планируют к 2028 году, после чего дома снесут.
Всего в Красноярске в настоящее время расселяют 51 аварийное здание. Большинство из них — 44 дома — идут по региональной адресной программе, остальные расселяют за счет городского бюджета. Общая сумма финансирования составляет почти 3 миллиарда рублей.
