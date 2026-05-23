Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону 23 мая объявили беспилотную опасность

Экстренная информация РСЧС поступила примерно в 12:00.

23 мая в 12:00 в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность — соответствующая экстренная информация поступила от РСЧС.

Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется: немедленно покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях, держаться вдали от окон.

Напомним, минувшей ночью силы ПВО успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Матвеево‑Курганском и Тарасовском районах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.