На Дону 23 мая объявили беспилотную опасность

23 мая в 12:00 в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность — соответствующая экстренная информация поступила от РСЧС.
Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется: немедленно покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях, держаться вдали от окон.
Напомним, минувшей ночью силы ПВО успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Матвеево‑Курганском и Тарасовском районах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.