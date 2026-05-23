На Дону 23 мая объявили беспилотную опасность

Напомним, минувшей ночью силы ПВО успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Матвеево‑Курганском и Тарасовском районах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.