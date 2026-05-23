В поселке Щебенозаводском на Кубани открылся модульный медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в поселке Щебенозаводском Краснодарского края при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Курганинского района, на территории которого находится населенный пункт.
Помещения медучреждения полностью оборудованы, благоустроена прилегающая территория. Предполагается, что фельдшерский пункт будет обслуживать около 500 человек, в том числе детей дошкольного и школьного возраста.
ФАП в поселке Щебенозаводском был установлен в конце 2025 года, после того как с просьбой об этом к губернатору региона Вениамину Кондратьеву обратились местные жители. С 2018 года в Курганинском районе уже функционируют четыре офиса врача общей практики и пять фельдшерско-акушерских пунктов.
«Фельдшерско-акушерский пункт — это и повышение доступности медицинских услуг, и улучшение качества жизни жителей поселка. Теперь не нужно ехать в другой населенный пункт или даже в райцентр за получением самой элементарной медпомощи», — отметила на открытии медицинского учреждения заместитель главы Курганинского района Наталья Палагутина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.