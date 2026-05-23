В поселке Щебенозаводском на Кубани открылся модульный медпункт

ФАП в поселке Щебенозаводском был установлен в конце 2025 года, после того как с просьбой об этом к губернатору региона Вениамину Кондратьеву обратились местные жители. С 2018 года в Курганинском районе уже функционируют четыре офиса врача общей практики и пять фельдшерско-акушерских пунктов.