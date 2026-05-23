Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 берез и лип высадили на улицах Гагарина и Мориса Тореза в Самаре

До конца мая в историческом центре города также появятся новые рябины.

Источник: Национальные проекты России

Свыше сотни берез и лип появились на улицах Гагарина и Мориса Тореза в Самаре, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До конца мая также запланирована высадка рябин в историческом центре города, сообщили в администрации Самары.

На улице Гагарина от Революционной до улицы Мяги, в том числе рядом со станцией метро «Гагаринская», высадили 31 березу повислую. Новые растения появились вместо спиленных прошлой осенью поврежденных аварийных деревьев. После их сноса рабочие выкорчевали пни, сделали лунки и завезли подготовленный грунт.

«По мнению экспертов, береза повислая — неприхотливый в уходе вид, деревья быстро растут и являются одними из самых эффективных по выделению кислорода и очистке воздуха. Это немаловажно для озеленения придорожных участков. А живут такие березы в среднем 100−120 лет, некоторые экземпляры — и до полутора веков. Если какие-то из них не приживутся, обязательно заменим», — сказал глава города Самары Иван Носков.

На следующем этапе озеленения высадка крупномеров состоялась на улице Мориса Тореза. В прошлом году специалисты снесли 70 деревьев, которые получили статус аварийных после поражения вредителями. Их места заняли 75 лип. Эти деревья также адаптированы к непростым условиям вдоль магистралей — они способны переносить загазованность и сильные ветры, задерживать пыль.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.