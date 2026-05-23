В Самарской области открылся центр инклюзивных технологий «Бриз»

Центр инклюзивных технологий «Бриз» начал функционировать на территории Похвистневского района в Самарской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Учреждение специализируется на оказании комплексной социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, сообщили в районной администрации.
Вместо стандартных кабинетов в центре оборудованы мастерские для занятий посетителей. Например, в творческой студии «Умельцы» гости осваивают декоративно-прикладное искусство и создают авторские работы. В апсайкл-мастерской «Переделкино» дают вторую жизнь текстилю: под руководством наставников участники учатся кроить, шить и превращать старые вещи в стильные изделия.
Особое внимание в «Бризе» уделяется эмоциональному состоянию. Там оборудована комната разгрузки, где квалифицированный психолог проводит индивидуальные и групповые сессии. Специалисты помогают справиться с тревогой и преодолеть внутренние барьеры. В календаре центра есть и спортивные встречи, художественные выставки, театральные показы и образовательные семинары, доступные для всех жителей района. Узнать больше о деятельности учреждения можно по ссылке.
«Сейчас мы переходим к новому этапу — открываем собственную швейную мастерскую, которая станет не просто учебной площадкой, а местом реальной профессиональной реабилитации и последующего трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Для запуска проекта нам очень нужно партнерское содействие в приобретении швейного оборудования: бытовых и промышленных швейных машинок. Любая поддержка — техническая, финансовая или информационная — поможет нам создать инклюзивное производство, где каждый участник сможет трудиться, расти и быть частью общего дела», — сказала исполнительный директор учреждения Виктория Кожевникова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.