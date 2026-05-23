ПВО сбила 42 украинских БПЛА над российскими регионами за пять часов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за пять часов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«Двадцать третьего мая текущего года в период с 9.00 до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Пермского края и Республики Крым», — говорится в сообщении.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.