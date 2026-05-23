В Пермском крае в 2,5 раза выросло количество людей с ожирением

Ожирение тянет за собой целый букет других болезней.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае за последнее время резко прибавилось людей, которым впервые ставят диагноз «ожирение». Только за 2025 год врачи насчитали 19,1 тысячи таких пациентов. А годом раньше это же заключение вынесли всего 9,5 тысячи раз.

В краевом минздраве изданию «В Курсе.ру» объяснили: такой скачок связан с тем, что жителей стали чаще обследовать — проводить больше профилактических осмотров и диспансеризацию.

«Рост числа выявленных случаев ожирения — это одна из задач нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”. И он как раз показывает, что в регионе улучшилась первичная диагностика и увеличился охват людей медосмотрами», — добавили в ведомстве.

Стоит помнить: ожирение тянет за собой целый букет других болезней. Например, артроз нижних конечностей (остеоартроз), гипертонию, ишемию сердца и жировое перерождение печени (жировой гепатоз).

Кстати, по словам Виктора Тутельяна, внештатного диетолога Минздрава России, сейчас ожирение находят у 22−26 процентов россиян, а избыточный вес — больше чем у 56 процентов населения страны.