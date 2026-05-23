В Ростове задержали лжеполицейских, выманивших у мужчины почти 700 тысяч рублей

По данным ведомства, к ним за помощью обратился молодой человек. Он рассказал, что неизвестные остановили его и, представившись полицейскими, начали угрожать разглашением компрометирующей информации. За молчание они потребовали 500 тысяч рублей. Опасаясь за свою репутацию, ростовчанин передал вымогателям 495 тысяч.