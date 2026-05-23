Шесть компаний из Подмосковья стали участниками выставки в Китае

Сразу 6 подмосковных компаний вошли в число участников международной выставки продуктов питания и напитков SIAL Shanghai 2026 в Китае, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в том числе по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
SIAL Shanghai 2026 — это крупнейшая в Азии международная B2B‑выставка продуктов питания и напитков, которая охватывает десятки тематических разделов — от детского питания и органических продуктов до напитков, снеков и закусок. В этом году мероприятие прошло 18−20 мая и объединило более 5 тыс. участников из более чем 75 стран.
Подмосковье было представлено предприятиями из Люберец, Мытищ, Павловского Посада, Химок и Клина. В число компаний вошли производители соусов и маринадов, мороженого, шоколада и конфет, джемов и варенья, а также пряников и печенья. Наряду с участниками из Подмосковья на коллективном стенде присутствовали предприятия из Москвы, Республики Татарстан, Приморского края и других регионов РФ.
С полным перечнем услуг для экспортеров Московской области можно ознакомиться на инвестиционном портале региона.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.