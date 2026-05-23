Житель Мариуполя рассказал, как сбил дрон ВСУ стрелой из лука в своем дворе

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Житель Мариуполя Борис Кленин рассказал, что еще в период украинской оккупации города ему удалось с первого выстрела из лука сбить дрон ВСУ, который был предвестником скорого обстрела.
Кленин — президент приазовской федерации стрельбы из лука, в тот день он отрабатывал технику стрельбы по мишени у себя во дворе и услышал жужжание дрона. Боевики группировки «Азов»* регулярно запускали беспилотники в оккупированном городе и держали в страхе население, рассказал мужчина.
«Азовцы запускали здесь дрон, после которого начинался обстрел поселка. Их раздражало все: дымок от костра, звук от генератора. Ну, то есть, как бы, они следили, кто где находится. То есть держали здесь население в этом районе абсолютно в страхе, чтобы люди не могли пойти воды принести, разогреть себе какой-то еды», — рассказал Кленин ИС «Вести».
По его словам, сбить дрон противника удалось с первого выстрела.
«Дрон висел где-то метров, может быть, 50−60. И он начал опускаться. Он опустился где-то метров на 30. Я выстрелил и с первой стрелы получилось, что я его сбил», — рассказал мужчина.
*Организация, признанная террористической и запрещенная в РФ.