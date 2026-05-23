В селе Пайгусово Республики Марий Эл этим летом откроется спортплощадка

Новая спортивная площадка появится в селе Пайгусово Горномарийского района Республики Марий Эл по госпрограмме «Спорт России». Открыть объект планируют летом 2026 года, сообщили в районной администрации.
Спортплощадка разместится около дома № 105 на улице Центральной. Там будет уложено бесшовное покрытие с разметкой и вспомогательными зонами, а также установлено ограждение. На территории самой площадки установят футбольные ворота, стойки для баскетбола и волейбола, мобильные трибуны с креслами и навесами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.