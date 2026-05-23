Воронежские ученые ожидают нашествие в регионе насекомых-вредителей

Увеличение опасных вредителей в этом году стоит ждать в садах и на огородах. Дело в том, что поздние заморозки могли повредить часть садовых культур и молодых побегов. А ослабленные растения, как известно, хуже сопротивляются насекомым-вредителям. Например, той же тле. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказал доцент кафедры зоологии и паразитологии ВГУ, кандидат биологических наук Евгений Аксёненко.
«Зима в этом году выдалась нестабильная: после относительно мягкого начала мы пережили серию сильных периодов с очень низкими температурами. Для насекомых, которые находились в верхнем слое почвы и теплолюбивые виды, экстремальные морозы стали фактором, который привёл к снижению численности. Другие же вредители, зимующие в почве, наоборот, могли лучше сохраниться Апрельско-майские заморозки тоже могли повлиять на численность насекомых, так как некоторые виды на тот момент уже проснулись после раннего потепления и были активны», — поясняет Евгений Аксёненко.
Однако, как отмечает ученый, что хотя последние тёплые годы способствовали продвижению южных видов севернее. Речь идёт в первую очередь о чужеродных и инвазионных видах насекомых. Возможно, зима 2026 года немного откатит этот процесс назад. Но это требует тщательного мониторинга, чтобы было возможно построить точный прогноз.