На дорогах Красноярского края установят более 20 новых автобусных остановок

В 2026 году на региональных трассах Красноярского края появится 21 новый остановочный пункт общественного транспорта. Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Помимо установки и обустройства посадочных площадок, рабочие оборудуют заездные карманы для автобусов и безопасные пешеходные переходы. Над проезжей частью установят опоры с дублирующими знаками пешеходного перехода. Новые остановки появятся на нескольких участках краевых дорог. Так, по два остановочных пункта обустроят возле поселка Новохайский на трассе Канск — Абан — Богучаны, в селе Абакшино на дороге Атаманово — Кононово — Кекур, а также на участке трассы Канск — Тарай в районе поселка Степняки. Кроме того, остановки оборудуют на дорогах Березовка — Архангельское, Большая Мурта — Юксеево, Денисово — Канарай, Енисейск — Пировское, Кочергино — Каратузское, Саяны, Уяр — Запасной Имбеж и Шарыпово — Назарово. Всего в рамках дорожного ремонта по нацпроекту планируется установить 21 новый остановочный пункт. Дополнительно в этом году на краевой дорожной сети в рамках содержания дорог планируют построить не менее 30 новых остановок и привести в нормативное состояние ещё 25 существующих. Напомним, что на Северном шоссе в Красноярске построят подземный переход.