В Москве появился маршрут к 110-летию со дня рождения летчика Маресьева

«С Москвой Алексея Маресьева связывает не только дом на углу Тверской и Большой Бронной улиц, где легендарный летчик прожил более полувека и где теперь установлена мемориальная доска в его честь. В послевоенные годы Герой Советского Союза сосредоточился на общественной деятельности, посвятив себя развитию ветеранского движения и сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Новый маршрут на портале “Узнай Москву” объединил знаковые столичные адреса и ключевые факты биографии главного героя культовой “Повести о настоящем человеке” Бориса Полевого», — говорится в сообщении.