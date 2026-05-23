В Москве появился маршрут к 110-летию со дня рождения летчика Маресьева

Маршрут к 110-летию со дня рождения знаменитого летчика Алексея Маресьева доступен на портале «Узнай Москву», сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Желающие прогуляться по маршруту посетят дом 19 на Тверской улице, Могилу Неизвестного Солдата, Большой театр, бывшую городскую усадьбу князя И. М. Оболенского и гостиницу «Советская». Подробнее о каждом здании и месте маршрута можно узнать на интерактивной карте проекта — для этого достаточно нажать на нужную метку и перейти на страницу объекта.
«С Москвой Алексея Маресьева связывает не только дом на углу Тверской и Большой Бронной улиц, где легендарный летчик прожил более полувека и где теперь установлена мемориальная доска в его честь. В послевоенные годы Герой Советского Союза сосредоточился на общественной деятельности, посвятив себя развитию ветеранского движения и сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Новый маршрут на портале “Узнай Москву” объединил знаковые столичные адреса и ключевые факты биографии главного героя культовой “Повести о настоящем человеке” Бориса Полевого», — говорится в сообщении.
«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На портале можно найти свыше 300 прогулочных маршрутов по разным районам города. Интерактивный гид содержит фотографии и описания почти 2,4 тысячи зданий, более 700 памятников, 410 музеев, 520 исторических мест, а также биографии 335 знаменитых личностей, чья жизнь была связана с городом.
