Минский ОМОН спас тонущую девушку неподалеку от улицы Зыбицкой в четыре часа утра

Минский ОМОН спас тонущую девушку неподалеку от улицы Зыбицкой в четыре утра.

Источник: Комсомольская правда

Милиционеры столичного ОМОН спасли тонущую девушку неподалеку от улицы Зыбицкой. Об этом сообщили в телеграм-канале милиции Минска.

Около 4 утра в субботу, 23 мая 2026 года, сотрудники ОМОН Минска, которые несли службу на улице Зыбицкой, получили от неравнодушных граждан сообщение: в реке напротив дома № 4 тонет девушка.

— Без промедления милиционеры выдвинулись к месту происшествия. Благодаря оперативным действиям правоохранителей девушку удалось спасти — ее извлекли из воды, — сообщили правоохранители.

Как выяснилось позже, пострадавшей 18 лет, она в состоянии алкогольного опьянения упала в воду. Вызванная скорая доставила ее в медучреждение для обследования.

