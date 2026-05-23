Минский ОМОН спас тонущую девушку неподалеку от улицы Зыбицкой в четыре часа утра

Милиционеры столичного ОМОН спасли тонущую девушку неподалеку от улицы Зыбицкой. Об этом сообщили в телеграм-канале милиции Минска.
Около 4 утра в субботу, 23 мая 2026 года, сотрудники ОМОН Минска, которые несли службу на улице Зыбицкой, получили от неравнодушных граждан сообщение: в реке напротив дома № 4 тонет девушка.
— Без промедления милиционеры выдвинулись к месту происшествия. Благодаря оперативным действиям правоохранителей девушку удалось спасти — ее извлекли из воды, — сообщили правоохранители.
Как выяснилось позже, пострадавшей 18 лет, она в состоянии алкогольного опьянения упала в воду. Вызванная скорая доставила ее в медучреждение для обследования.
